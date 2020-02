Belgique: première sortie pour les pandas jumeaux du zoo de Pairi Daiza

AFP Video • 10/02/2020 à 15:56

Six mois après leur naissance, les pandas jumeaux nés au zoo de Pairi Daiza en Belgique font leurs premiers pas à l'exterieur, sous le regard d'une des soigneuse du zoo, Lui Yang. Bao Do, le panda mâle et Bao Mei, la femelle, occuperont bientôt cet espace avec leur mère Hao Hao.