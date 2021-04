AFP Video • 30/04/2021 à 09:45

Fermés depuis le 19 octobre, bars, cafés et restaurants préparent leur réouverture partielle en Belgique, avec l'autorisation d'ouvrir leurs terrasses dès le 8 mai. A l'arrêt depuis six mois, les brasseries ont relancé leur production pour renouveler les fûts périmés et garantir un approvisionnement suffisant.