AFP Video • 16/07/2021 à 13:02

IMAGES Des habitants de Grez-Doiceau, en Belgique, commencent à nettoyer leurs magasins et restaurants, durement touchés par les inondations. Le pays compte au moins 12 morts et plus de 21 000 personnes sont privées d'électricité dans la région de Wallonie. Cinq personnes sont toujours portées disparues et l'armée a été envoyée dans quatre des dix provinces du pays pour participer aux opérations de sauvetage et d'évacuation.