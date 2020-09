Belgique: l'amitié insolite d'un rescapé de la Shoah et d'un "gosse de nazi"

AFP Video • 22/09/2020 à 16:09

L'un est juif, rescapé de la Shoah, l'autre se dit "gosse de nazi". Deux octogénaires belges éprouvés par la tragédie de la Seconde guerre mondiale témoignent désormais ensemble de leur histoire et de l'amitié profonde qui les unit. Simon Gronowski et Koenraad Tinel, 88 et 85 ans, doivent recevoir le titre de Docteur honoris causa des Universités libres de Bruxelles -la néerlandophone VUB et la francophone ULB-, lors d'une cérémonie le 22 septembre dans la capitale belge.