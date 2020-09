Bélarus: des dizaines de milliers de manifestants malgré la réponse policière

AFP Video • 06/09/2020 à 18:21

Des dizaines de milliers de Bélarusses manifestent à nouveau à Minsk pour dénoncer la réélection du président Alexandre Loukachenko, confronté depuis presque un mois à un mouvement de protestation inédit. Toujours défiant, le chef de l'Etat de 66 ans, au pouvoir depuis 26 ans et dont la réélection du 9 août est contestée, continue lui d'exclure tout dialogue et recherche de plus en plus le soutien de Moscou, auprès de qui il a multiplié cette semaine les appels du pied.