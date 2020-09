Bélarus: arrestations de manifestants anti-Loukachenko à Minsk

AFP Video • 06/09/2020 à 19:54

IMAGES Les Bélarusses défilent en masse dans les rues de Minsk contre le président Alexandre Loukachenko, malgré l'impressionnant déploiement des forces de l'ordre et de l'armée dans la capitale. Plus de 120 personnes ont été arrêtées selon l'ONG Viasna, médias et comptes d'opposition signalant que la police commençait à nouveau à interpeller des manifestants en début de soirée.