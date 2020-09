AFP Video • 20/09/2020 à 19:25

La Thaïlande a sa part de lieux de culte et de pagodes solennels, mais le pays abrite aussi des temples plus excentriques qui font office d'attractions touristiques. Le Wat Priwat Ratchasongkhram, très kitsh, est rempli de super-héros en mosaïques colorées qui côtoient David Beckham, l'ancienne star anglaise du football soutenant un immense Bouddha ou encore Albert Einstein et Che Guevara, cigare à la main.