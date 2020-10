AFP Video • 05/10/2020 à 16:55

"J'ai envie de créer du beau": Marjane Satrapi, créatrice de BD et réalisatrice, expose ses toiles dans une galerie parisienne. La peinture est en fait le premier talent à avoir animé cette Franco-Iranienne de 50 ans débordante d'énergie, bien avant que la bande dessinée et le film Persepolis, témoignages poignants du basculement de son destin avant et après la révolution islamique, la fassent connaître mondialement.