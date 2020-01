BD: Emmanuel Guibert, créateur du petit âne Ariol, reçoit le Grand prix d'Angoulême

AFP Video • 30/01/2020 à 12:01

C'est "drôlement important et agréable de savoir qu'il y a des gens, dans la profession, qui apprécient." Le dessinateur et scénariste de BD Emmanuel Guibert, auteur notamment de la série "La guerre d'Alan" et créateur du petit âne Ariol, reçoit le Grand prix de la ville d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre.