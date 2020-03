Bataille d'Idleb en Syrie : premier jour de la trêve russo-turque

France 24 • 06/03/2020 à 20:19

En une de la Semaine dans le Monde, le Coronavirus désormais présent dans la moitié des pays de la planète. L'épidémie du Covid-19 concerne près de 100.000 patients et a causé la mort de plus 3000 personnes. Dans le reste de l'actualité, un accord pour un cessez-le-feu à Idleb a été signé jeudi par Ankara et Moscou. Aux Etats-Unis, Joe Bien retrouve sa place de favoris de la primaire démocrate après sa victoire du Suiper Tuesday. En Afrique, Alassan Ouattara crée la surprise et renonce à se présenter à un troisième mandat. Une décision saluée dans le pays et à l'étranger.