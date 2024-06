Basket: Wembanyama dit son "énorme fierté" après le succès des Français à la draft NBA

information fournie par AFP Video • 27/06/2024 à 19:39

La vedette du basket français Victor Wembanyama a fait part de son "énorme fierté" jeudi au lendemain de la sélection de Zaccharie Risacher en première position et Alexandre Sarr en deuxième position de la draft de NBA. "Ma première impression en voyant ça, c'est que ce n'est pas assez encore pour le basket français, a-t-il même estimé lors d'une conférence de presse à l'Insep, où les Bleus sont réunis en vue des Jeux olympiques. Si on l'a fait deux fois d'affilée, on peut le faire une troisième, pourquoi pas une quatrième." Le joueur de 20 ans se dit aussi "très impatient" de jouer avec Rudy Gobert en équipe de France. COMPLETE VID34ZE7DV