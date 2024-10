information fournie par AFP Video • 11/10/2024 à 09:04

Michel Barnier souhaite, en présentant jeudi son projet de budget en Conseil des ministres, "prévenir une crise dont les premières victimes seraient les plus faibles d'entre nous", et redit qu'il s'agissait d'un "effort nécessaire, partagé et ciblé", selon la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. IMAGES