14/12/2021

IMAGES La force antijihadiste française Barkhane rétrocède le camp de Tombouctou à l'armée malienne après presque neuf ans de présence ininterrompue dans cette emprise du nord du Mali. Le drapeau français est ramené et le drapeau malien hissé à sa place sur la base, devant un petit comité de soldats français et maliens et d'autorités locales et onusiennes.