AFP Video • 22/02/2021 à 12:47

Des manifestants affrontent la police à Barcelone, lors de la sixième nuit consécutive de manifestations en faveur de Pablo Hasél. Ce rappeur a été condamné à neuf mois de prison pour apologie du terrorisme, pour avoir dans un tweet traité le roi Juan Carlos Ier de "mafieux", fait l'éloge de personnes impliquées dans des attaques et accusé la police d'avoir tué et torturé des migrants et des manifestants.