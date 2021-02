AFP Video • 19/02/2021 à 14:18

Nouvelle nuit de violences à Barcelone où la police et des jeunes se sont affrontés lors de manifestations de soutien au rappeur emprisonné Pablo Hasel. Des dizaines de personnes ont été arrêtées alors que la police tirait des gaz lacrymogènes et que les manifestants brûlaient des poubelles et jetaient des pierres et des bouteilles.