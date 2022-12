Bamako: les 46 militaires ivoiriens arrivent à la Cour d'appel en minibus

information fournie par AFP Video • 30/12/2022 à 15:53

Les 46 militaires ivoiriens, soupçonnés d'être des "mercenaires" et détenus au Mali depuis juillet, et dont le procès a ouvert jeudi, arrivent à la Cour d'appel de Bamako en minibus. Ce procès intervient avant l'ultimatum fixé au 1er janvier 2023 par les chefs d'Etat ouest-africains à la junte malienne pour libérer les 46 militaires et une semaine après que le ministre ivoirien de la Défense a assuré que l'affaire était "en voie de résolution" après une visite officielle à Bamako.