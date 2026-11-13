Ballaké Sissoko : un nouvel album pour son père, la mémoire du Mali au son de la kora

information fournie par France 24 • 13/11/2026 à 23:40

Le virtuose malien de la kora Ballaké Sissoko revient avec Djelimady N°1, un nouvel album attendu le 27 novembre 2026. Un disque profondément personnel, dédié à son père Djelimady Sissoko, figure majeure de la musique mandingue et membre fondateur de l'Ensemble instrumental national du Mali.

De son enfance à Bamako à ses rencontres avec de grands musiciens internationaux, Ballaké Sissoko raconte son parcours, son attachement à la kora et son désir de transmettre un patrimoine musical exceptionnel.

Un entretien avec Fatimata Wane dans le Focus culture du Journal de l'Afrique sur France 24.