Balkans: le parcours dangereux des migrants mineurs non accompagnés

AFP Video • 24/08/2020 à 19:26

Les "mineurs non accompagnés", nom officiel donné à une des catégories les plus vulnérables de migrants, voyagent sur des milliers de kilomètres seuls, sans leurs proches, et doivent, en route, contacter des trafiquants pour franchir les frontières. Bien que la-dite "route des Balkans" ait officiellement été fermée en 2016, la région connaît une nouvelle vague de réfugiés qui affluent en dépit de la pandémie provoquée par le coronavirus.