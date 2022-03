information fournie par France 24 • 24/03/2022 à 10:46

Baky Meïté est l’ancien capitaine de l’équipe nationale de rugby de Côte d’Ivoire. Il s’est engagé au printemps 2020 lors du premier confinement comme agent d'entretien dans un hôpital parisien. De ces mois passés à nettoyer des interrupteurs et des poignées de portes, il en a tiré un récit intitulé "les chiffons bleus". Un hommage très sensible à ces travailleurs invisibles dont on ne parle plus vraiment.