"Avions à terre": manifestation de militants écologistes à l'aéroport de Nantes

AFP Video • 03/10/2020 à 18:52

"Il ne faut pas de retour à la normale sinon on va vers un crash climatique" : à l'aéroport de Nantes, une quinzaine de personnes sont allongées sur le sol, dans le hall, et une cinquantaine d'autres sont rassemblées à l'extérieur, sous la pluie. Leur objectif: sensibiliser les voyageurs à la journée d'action pour la réduction du trafic aérien, à l'appel des organisations écologistes ANV-COP 21, Extinction Rébellion et Alternatiba.