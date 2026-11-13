Les jeunes Européens passent en moyenne quatre à six heures par jour sur leurs écrans. Les réseaux sociaux sont pointés du doigt, nocifs pour les plus jeunes en matière de santé mentale, mais aussi pour ce qui est de la désinformation. Plus de neuf Européens sur dix (92 %) pensent que l’on devrait renforcer la protection des jeunes en ligne et 70 % sont inquiets des risques de harcèlement. Face à ces dangers, la Commission européenne a présenté le 17 septembre le "EU Kids Act".
Avec le "Kids Act", l’UE interdira les réseaux avant 13 ans : des écrans bridés pour les ados ?
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