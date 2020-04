"Avec le Covid-19, le Liban n'est plus au bord du gouffre, il glisse dans le gouffre"

France 24 • 28/04/2020 à 11:50

Le Liban n'est pas épargné par le coronavirus et ses conséquences économiques. La pandémie a frappé au moment où le pays traversait déjà une grave crise économique et financière, qui l'avait contraint, début mars, à déclarer le premier défaut de paiement de son histoire. La situation ne cesse de se détériorer depuis. Les explications de Line Rifaï et de son invité, Bassem Snaije, professeur associé d'économie à Sciences Po Paris.