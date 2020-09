Avec la réalité virtuelle, Dudamel fait du public un membre de son orchestre

AFP Video • 16/09/2020 à 16:15

Le chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel veut mettre son public au coeur de l'orchestre via la réalité virtuelle grâce à son projet "Symphonie". Un projet lancé en pleine pandémie, au moment où il "prend plus d'importance que jamais" à cause des restrictions sanitaires qui limitent l'accès du public aux concerts.