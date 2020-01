Aux Seychelles, préserver un paradis du tourisme de masse

AFP Video • 16/01/2020 à 08:19

Paradis du tourisme de luxe, les Seychelles ont accueilli plus de 360.000 visiteurs en 2018 soit deux fois plus qu'il y a dix ans. Afin de protéger leur archipel de 115 iles, le gouvernement met en place différentes mesures pour préserver l'environnement et rester une destination exclusive.