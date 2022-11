information fournie par AFP Video • 19/11/2022 à 18:12

Permettre à des militaires et civils blessés, cloués dans un fauteuil, de se remettre debout et marcher: c'est désormais possible à l'Institut national des Invalides à Paris, qui vient de se doter d'un exosquelette, un outil novateur de rééducation.