"Aux États-Unis, nous étions préparées au Covid-19, pas au chaos de l'administration Trump"

France 24 • 27/04/2020 à 13:07

Le Dr Cavanagh, neurologue à l'hôpital public de Brooklyn, à New York, revient sur la pandémie de Covid-19 aux États-Unis, qui touche particulièrement les personnes pauvres et la communauté afro-américaine. Il estime que le bilan officiel des personnes décédées du virus à New-York est "sous-estimé" et redoute une levée des mesures de distanciation sociales et de confinement, qui entraîneraient une seconde vague de l'épidémie. Enfin, il regrette que théories du complot et données scientifiques soient "mises sur le même plan", et dénonce l'impréparation de l'administration Trump.