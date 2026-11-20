Près de 130 ans après que son assassinat l'a transformée en une légende mondiale, le musée consacré à l'impératrice Élisabeth d'Autriche, affectueusement surnommée Sissi, rouvre après avoir fait peau neuve.
Autriche : réouverture du musée consacré à l'impératrice Sissi à Vienne
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