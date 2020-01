Autriche: le gouvernement de Kurz et des Verts arrive pour prêter serment

AFP Video • 07/01/2020 à 12:40

Le conservateur Sebastian Kurz et ses ministres arrivent au bâtiment de la présidence pour être investi d'un second mandat à la tête du gouvernement autrichien aux côtés d'écologistes novices avec lesquels il entend "protéger le climat et les frontières", après l'échec de sa précédente coalition avec l'extrême droite.