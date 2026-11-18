En quelques années, plus d'une dizaine de marques automobiles chinoises se sont installées en Côte d'Ivoire. Elles sont de plus en plus visibles dans les rues. Comment se sont-elles organisées et sont-elles parvenues à séduire un public de plus en plus nombreux ? Reportage de notre correspondant, Jean Barrère.
Automobile : le succès des voitures chinoises en Côte d'Ivoire
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