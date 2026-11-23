Quasiment un an après l'attentat de la plage de Bondi à Sydney, Ahmed al Ahmed, l'homme qui a désarmé l'un des attaquants de la fête juive, raconte toujours souffrir de ses blessures, et appelle à l'unité dans un pays bouleversé.
Australie : un an après, le "héros" de l'attentat de Bondi appelle à l'unité
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