Australie: Sydney sort de quatre mois de confinement

information fournie par AFP Video • 11/10/2021 à 15:34

Les habitants de Sydney peuvent de nouveau aller chez le coiffeur et dans les cafés après quatre mois d'un confinement strict, décrété dans la plus grande ville d'Australie pour lutter contre le Covid. Il a été levé après 106 jours de restrictions, au vu de la baisse des contaminations – 477 cas enregistrés dimanche dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé du pays – et de l'avancée de la vaccination, avec plus de 70% de la population âgée de plus de 16 ans complètement vaccinée.