AFP Video • 03/02/2021 à 09:47

Les pompiers luttent contre les feux de forêt qui ont détruit au moins 71 habitations près de Perth, la quatrième ville d'Australie. Les autorités ont demandé aux habitants d'ignorer le confinement et d'évacuer les zones menacées. Les flammes continuent de dévaster les grandes étendues de terre des collines de Perth et se dirigent vers des zones plus densément peuplées.