information fournie par AFP Video • 05/07/2022 à 09:29

Images d'une maison inondée à Shanes Park, dans la banlieue de Sydney, mardi, après plusieurs jours de pluies torrentielles. L'Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées et de plus en plus intenses.