Australie: des cacatoès dans une "course à l'innovation" avec les humains

information fournie par AFP Video • 13/09/2022 à 15:21

Les cacatoès soufrés d'Australie semblaient être entrés dans une "course à l'innovation" avec l'homme à propos des déchets dans les poubelles en bord de route, ont observé des sc ientifiques. Ces oiseaux blancs, qui peuvent atteindre la taille d'un bras humain, ont d'abord surpris les chercheurs en concevant une technique ingénieuse pour ouvrir les couvercles des poubelles domestiques à Sydney et dans d'autres régions. Selon une nouvelle étude publiée lundi dans Current Biology, les oiseaux sont allés encore plus loin en déjouant les défenses croissantes d'humains excédés, des comportements qui pourrait révéler une "course à l'innovation inter-espèces" jusqu'ici inexplorée.