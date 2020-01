Auschwitz: souvenirs des derniers survivants des camps de la mort

AFP Video • 23/01/2020 à 00:18

Ils sont parmi les derniers survivants d'Auschwitz où furent assassinés plus d'un million de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. 75 ans après la libération des camps de la mort, l'AFP a rencontré des femmes et des hommes qui vivent avec la marque physique et mentale de leur numéro de matricule buriné sur leur avant-bras gauche.