AFP Video • 26/08/2020 à 00:15

L'avocat de Michel Fourniret, Me Vincent Nioré, demande le respect de "la présomption d'innocence" et refuse de commenter l'audition de Michel Fourniret, quelques jours après les déclarations de Monique Olivier, son ex-épouse, l'accusant d'avoir séquestré, violé et étranglé Estelle Mouzin, disparue en 2003.