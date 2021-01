AFP Video • 25/01/2021 à 16:21

Comme chaque année à l'approche du Nouvel An lunaire, le village horticole de Sa Dec, au Vietnam, est en pleine effervescence. C'est le plus grand producteur de fleurs du delta du Mékong et il redouble d'activité alors que maisons et bâtiments publics se préparent à être décorés le 12 février, à l'occasion du jour férié le plus important du pays.