information fournie par AFP Video • 02/10/2021 à 16:13

"Maruja 58" est le 58e paresseux secouru par un couple qui s'est passionné pour l'espèce et a créé la Fondation Chuwie, un "centre de sauvetage et de rééducation des paresseux" qui a pour but de secourir, soigner et relâcher ces animaux natifs d'Amérique latine.