Au moins 39 migrants sont morts ce week-end dans le naufrage de la pirogue clandestine qui les transportait au large du Sénégal. Cet énième drame de la migration clandestine endeuille une nouvelle fois ce pays ouest-africain, où de nombreux jeunes tentent régulièrement de rejoindre l'archipel espagnol des Canaries par la dangereuse route atlantique.
Au Sénégal, un nouveau drame de la migration
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