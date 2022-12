information fournie par AFP Video • 28/12/2022 à 15:19

Samantha Pierre-Joseph coupe le chauffage central dans sa maison du nord de Londres pour économiser de l'argent. Cette femme de 40 ans a été équipée d'un compteur à prépaiement par son fournisseur et paie désormais l'électricité et le gaz plus cher qu'avant.