AFP Video • 20/09/2020 à 09:56

Habituel incontournable de l'univers londonien, la vie festive et nocturne s'est éteinte dans la capitale britannique depuis le début de la pandémie. Si les pubs ont pu rouvrir sous conditions, les boites de nuit et salles de concert restent pour la plupart fermées, sans date de réouverture en vue, et l'industrie s'inquiète pour sa survie.