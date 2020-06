Au Puy du Fou, les chevaliers de retour... en gardant leurs distances!

AFP Video • 12/06/2020 à 16:33

Des épées de chevalier plus longues pour se battre en respectant les gestes barrières et du gel hydroalcoolique au milieu des dorures du Roi Soleil: le Puy du Fou, deuxième parc à thème français, retrouve son public sous la pluie après plusieurs semaines de fermeture pour cause de coronavirus.