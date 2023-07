information fournie par AFP Video • 15/07/2023 à 14:18

Une foule insouciante de touristes et de Parisiens mêlés se sont réunis vendredi soir pour admirer le feu d'artifice du 14-Juillet tiré de la Tour Eiffel, à distance des violences urbaines du début de l'été et à un an des Jeux olympiques.