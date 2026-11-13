Le pape revient vendredi à Chiclayo, ville du nord du Pérou où il a été évêque pendant près de huit ans et où habitants et vieux amis l'attendent avec ferveur pour ce qui devrait être l'étape la plus émouvante de sa tournée en Amérique du Sud.
Au Pérou, Chiclayo se prépare à d'émouvantes retrouvailles avec son pape
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