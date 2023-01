information fournie par France 24 • 03/01/2023 à 07:48

A la Une de la presse, ce mardi 3 janvier, les adieux à Pelé, à Santos et au pape Benoît XVI, à Rome. Le joueur de football brésilien sera inhumé aujourd’hui; le souverain pontife, jeudi. La crise aiguë du système de santé britannique, le NHS. Le divorce latent entre Paris et Ouagadougou. Et une info sur la queue des toutous.