Au Pays basque, le savoir-faire est une affaire de famille

France 24 • 24/04/2020 à 17:42

Au Pays basque, le savoir-faire comme les belles affaires sortent rarement de la famille. Démonstration avec Michel et Thérèse Riouspeyrous, vignerons à Irouléguy. Leurs deux fils prendront un jour les rênes du domaine, tout comme la poterie artisanale Goicoechea, non loin de là, passera de père en fils afin de perpétuer la technique ancestrale de fabrication dite "à la corde". Nous finissons notre périple à la table d'Arrantzaleak, à Ciboure, où père, mère et fils sont unis par le même amour de la restauration.