Au Pakistan, un recensement à dos de chameau pour atteindre les zones reculées

information fournie par AFP Video • 02/04/2023 à 18:06

Dans l'ouest du Pakistan, des fonctionnaires à dos de chameau repèrent un groupe isolé de maisons et commencent à dénombrer les membres de la tribu dans le cadre d'un recensement national. Hors de portée des routes, des lignes électriques et des signaux de télévision, ce campement aride de cinq huttes de roseaux situé dans la province centrale du Baloutchistan n'a pas de nom et accueille à peine 15 nomades - trois familles qui gardent des chèvres et des moutons.