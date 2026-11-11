Au milieu de rizières et de champs au Pakistan, des agriculteurs tentent d'écrire une nouvelle page de l'action climatique en réclamant à de grandes entreprises occidentales de les dédommager pour les inondations "apocalyptiques" de l'été 2022.
Au Pakistan, le combat d'agriculteurs contre des entreprises allemandes après des inondations
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