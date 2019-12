Au Niger, les éleveurs peuls frappés de plein fouet par le changement climatique

AFP Video • 05/12/2019 à 08:09

Au Niger, la transhumance séculaire des bergers Peuls wodaabe est profondément perturbée par le changement climatique et la hausse des températures. D'année en année, les sécheresses sont plus fréquentes, plus longues et l'accès à l'eau devient très difficile. L'impact est considérable pour les nomades et leurs troupeaux.