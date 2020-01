Au Nicaragua, un artiste vit en ermite pour sculpter la montagne

AFP Video • 29/01/2020 à 10:42

A l'âge de 78 ans, Alberto Gutierrez poursuit toujours son rêve d'enfant en sculptant depuis plus de 40 ans des indiens, des figures héroïques de l'histoire de son pays, le Nicaragua, des animaux et des symboles religieux à l'aide de simples clous et d'une pierre, en guise de ciseaux et de maillet.